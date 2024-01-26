«Торпедо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В матче, который закончился в Екатеринбурге «Торпедо» уступило местному «Автомобилисту» по буллитам со счётом 1:2.

Таким образом, нижегородский клуб сегодня набрал больше очков, чем «Витязь» и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

Ранее в плей-офф пробились четыре клуба Западной конференции: первым это сделал ярославский «Локомотив», а следом за ним санкт-петербургский СКА, московские «Динамо» и «Спартак». Сегодня после победы во Владивостоке место в плей-офф обеспечил себе «Металлург».