Стало известно, когда Кори Перри может дебютировать за «Эдмонтон»

Нападающий Кори Перри может дебютировать за «Эдмонтон Ойлерз» в игре с «Нэшвилл Предаторз», сообщает TSN. Игра состоится в ночь на 28 января в 00:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, ранее Перри подписал однолетний контракт с кэпхитом $ 775 тыс. плюс бонусы за результативность. Перри заработает ещё $ 225 тыс., сыграв 10 игр за «Ойлерз» в этом сезоне, а дополнительные $ 100 тыс. может заработать, если «Ойлерз» пройдут во второй и третий раунды плей-офф с Кори в составе.

Напомним, последним клубом Перри был «Чикаго Блэкхоукс», который разорвал контракт с игроком в конце ноября 2023 года. Тогда в клубе обвинили хоккеиста в нарушении режима и условий контракта. 22 января «Эдмонтон» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.