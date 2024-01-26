Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гальченюк прокомментировал крупную победу СКА в армейском дерби

Гальченюк прокомментировал крупную победу СКА в армейском дерби
Комментарии

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о крупной домашней победе над ЦСКА (5:1) в армейском дерби.

«Пять побед из пяти в матчах с ЦСКА? Особо об этом не задумываемся, просто выходим и стараемся выиграть каждую игру. Хотим подарить красивый хоккей и выиграть? Не сказал бы, что гол Абрамова заставил понервничать. Мы держали инициативу большую часть игры. После гола ЦСКА чуть-чуть перехватил инициативу, нам нужно было вернуть её обратно. Мы это сделали и выиграли», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков.

Материалы по теме
Видео
Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android