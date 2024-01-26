Гальченюк прокомментировал крупную победу СКА в армейском дерби

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о крупной домашней победе над ЦСКА (5:1) в армейском дерби.

«Пять побед из пяти в матчах с ЦСКА? Особо об этом не задумываемся, просто выходим и стараемся выиграть каждую игру. Хотим подарить красивый хоккей и выиграть? Не сказал бы, что гол Абрамова заставил понервничать. Мы держали инициативу большую часть игры. После гола ЦСКА чуть-чуть перехватил инициативу, нам нужно было вернуть её обратно. Мы это сделали и выиграли», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков.