Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григоренко прокомментировал крупное поражение ЦСКА в армейском дерби

Григоренко прокомментировал крупное поражение ЦСКА в армейском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал крупное поражение армейцев Москвы в дерби со СКА (1:5).

«Что произошло в третьем периоде? Третий гол не вовремя пропустили. Во втором периоде могли забивать, были моменты. Здорово забили быстрый гол в третьем периоде. Были хорошие моменты дальше. СКА сегодня хорошо реализовывал свои моменты. Так вышло», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдет в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.

Материалы по теме
Видео
Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android