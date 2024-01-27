Григоренко: ЦСКА весь сезон кувыркается. Проговариваем всё, а на деле ничего не получается

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после крупного поражения армейцев Москвы в дерби со СКА (1:5) прокомментировал нестабильную игру подопечных Сергея Фёдорова в нынешнем сезоне.

«Вообще весь сезон кувыркаемся. Нужно разбираться. По горячим следам трудно сказать. Вроде настраиваемся, моменты создаём, проговариваем всё, в том числе про оборону своих ворот. А на деле ничего не получается», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

ЦСКА с 61 очком в активе после 55 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Сергея Фёдорова сыграют в гостях с «Северсталью». Встреча пройдёт в Череповце 28 января и начнётся в 17:00 мск.