Тренер СКА Ротенберг — об игре с ЦСКА: посвящаем нашу победу блокадникам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог домашней победы над ЦСКА (5:1).

«Очень серьёзно готовились к этой игре, понимали настрой соперника, особенно в преддверии большого праздника — 80-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Было очень важно победить сегодня. Мы всё помним и ценим. Посвящаем нашу победу блокадникам, которым мы обязаны нашей свободой и тем, что сейчас можем играть в хоккей и побеждать. Ребята — молодцы, бились друг за друга. Выполнили задание. Есть моменты, которые нам необходимо улучшить — много удалений. Улучшим дисциплину. Вышли на первое место — это очень важно для нас. А самое важное — следующая игра. Готовимся к ней», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

После этой победы клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.