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Маршессо вышел на первое место по количеству хет-триков в истории «Вегаса»

Маршессо вышел на первое место по количеству хет-триков в истории «Вегаса»
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:5).

Нападающий гостей Джонатан Маршессо отметился в этом матче тремя заброшенными шайбами.

Таким образом, этот хет-трик стал для 33-летнего канадца четвёртым за карьеру в составе «рыцарей». Это лучший результат в истории франшизы. По этому показателю Маршессо опередил Вильяма Карлссона (3).

Примечательно, что все три своих шайбы в матче с «Рейнджерс» Маршессо забросил с передач российского нападающего Ивана Барбашёва.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Маршессо 40 (25+15) очков в 49 играх.

«Вегас» набрал 64 очка и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ремпал (Коттер, Хаг) – 05:02     1:1 Уилер (Густафссон, Фокс) – 06:33     1:2 Колесар – 23:18     1:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 24:04     1:4 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 42:11     2:4 Какко (Труба, Уилер) – 58:55     2:5 Маршессо (Барбашёв, Макнэбб) – 59:31    
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