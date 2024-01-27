Маршессо вышел на первое место по количеству хет-триков в истории «Вегаса»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:5).

Нападающий гостей Джонатан Маршессо отметился в этом матче тремя заброшенными шайбами.

Таким образом, этот хет-трик стал для 33-летнего канадца четвёртым за карьеру в составе «рыцарей». Это лучший результат в истории франшизы. По этому показателю Маршессо опередил Вильяма Карлссона (3).

Примечательно, что все три своих шайбы в матче с «Рейнджерс» Маршессо забросил с передач российского нападающего Ивана Барбашёва.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Маршессо 40 (25+15) очков в 49 играх.

«Вегас» набрал 64 очка и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в таблице Западной конференции.