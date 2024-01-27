Сегодня, 27 января 2024 года, СКА почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Большой день для каждого, кто связывает себя с Петербургом. Ровно 80 лет назад, 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, длившейся почти 900 страшных дней… Тех дней, которые навсегда врезаны в память каждой семьи, в колонны Исаакия, в гранит набережных и лёд Невы. Эта память с нами навсегда.

Вечная слава тем, кто защищал наш город, кто, несмотря на все тяготы, проявил невиданное мужество и несгибаемую волю. Вечная память всем, кто ценой жизни помог ему остаться непобеждённым. Всем, кто отстоял город-герой Ленинград!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Фото: ХК СКА

Накануне СКА в домашнем матче обыграл ЦСКА (5:1) и, набрав 77 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.