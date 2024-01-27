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«Что, чёрт возьми, это было?» Форвард «Сент-Луиса» — о праздновании Бучневича в овертайме

«Что, чёрт возьми, это было?» Форвард «Сент-Луиса» — о праздновании Бучневича в овертайме
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В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В дополнительное время победу «блюзменам» принёс Павел Бучневич. После заброшенной шайбы российский форвард проехался на одном колене и, предположительно, изобразил движение на лодке, отталкиваясь клюшкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После игры нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас со смехом задался вопросом: «Что, чёрт возьми, это было? Но, определённо, это был важный гол».

Напомним, во встрече Бучневич отметился дублем. Всего в нынешнем сезоне Павел провёл 45 матчей, в которых набрал 36 (15+21) очков.

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Павел Бучневич принёс «Сент-Луису» победу над «Сиэтлом» в овертайме
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