Главный тренер СКА Ротенберг высказался о 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны, рассказав о своём родственнике-блокаднике.

Накануне СКА в домашнем матче обыграл ЦСКА (5:1). Клуб с берегов Невы набрал 77 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя ярославский «Локомотив», у которого в активе 76 очков. У железнодорожников имеется матч в запасе.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга встретятся с железнодорожниками в Санкт-Петербурге 29 января. Встреча состоится на стадионе «Ледовый» и начнётся в 19:30 мск.

Ранее СКА почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.