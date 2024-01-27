«На все вопросы были получены ответы». Фанаты «Спартака» — о встрече с Ковальчуком

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» рассказало о встрече с нападающим красно-белых Ильёй Ковальчуком.

«Накануне матча с „Динамо“ провели встречу с Ильёй Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади. Призываем всех красно-белых активно посещать матчи и гнать команду вперёд с первой и до последней секунды. Ковальчук — это лишь единица в общекомандном построении. Выход „Спартака“ в плей-офф — заслуга всей команды, заслужившей нашу поддержку», — сказано в сообщении «Фратрии».

Напомним, ранее фанатское объединение «Спартака» «Ультра» выступило с критикой игрока, вспомнив его контракты с другими хоккейными клубами.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл 11 матчей за «Спартак», в которых забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели 11 встреч, в которых одержали три победы. Форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.