Андрей Назаров: именно хоккей является видом спорта номер один в России

Известный тренер Андрей Назаров оценил уровень матчей Континентальной хоккейной лиги и заявил, что хоккей является видом спорта номер один в России.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается, совсем скоро плей-офф. Сейчас мы видим великолепный хоккей: в Петербурге и Москве полные трибуны. Урал, Сибирь, Дальний Восток тоже забивают свои арены под завязку. Кто бы что ни говорил, но именно хоккей является видом спорта номер один в России. Это и есть лучшее доказательство поддержки нашего президента и его линии, ведь Владимир Владимирович Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта. Посмотрите, во всём мире проблемы: протесты докатились уже до Америки, а в Европе они уже никого не удивляют. И только в России полная гармония и порядок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.