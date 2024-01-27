Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров: именно хоккей является видом спорта номер один в России

Андрей Назаров: именно хоккей является видом спорта номер один в России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров оценил уровень матчей Континентальной хоккейной лиги и заявил, что хоккей является видом спорта номер один в России.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается, совсем скоро плей-офф. Сейчас мы видим великолепный хоккей: в Петербурге и Москве полные трибуны. Урал, Сибирь, Дальний Восток тоже забивают свои арены под завязку. Кто бы что ни говорил, но именно хоккей является видом спорта номер один в России. Это и есть лучшее доказательство поддержки нашего президента и его линии, ведь Владимир Владимирович Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта. Посмотрите, во всём мире проблемы: протесты докатились уже до Америки, а в Европе они уже никого не удивляют. И только в России полная гармония и порядок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
СКА уже первый на Западе КХЛ! Команда Ротенберга вынесла ЦСКА, забив пять голов
СКА уже первый на Западе КХЛ! Команда Ротенберга вынесла ЦСКА, забив пять голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android