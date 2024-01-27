Шарипзянов — о первом месте на Востоке: три матча с «Магниткой» в феврале, там всё решим

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победного матча с «Ак Барсом» (4:2) поделился ожиданиями от борьбы за первое место в таблице Востока.

«Предыдущие поражения от «Ак Барса» в сезоне не то чтобы давили, но было неприятно. К тому же в плей-офф в прошлом сезоне им три подряд проиграли. Хотелось уже выиграть, чтобы подняться на это первое место. Да, «Магнитка» тоже выиграла сегодня, но ничего страшного. У нас с ними три матча в феврале, там всё и решим. Хотя понятно, что в других матчах тоже серьёзные соперники со своими задачами, легко не будет.

Ткачёва очень сильно не хватает. Он усердно тренируется, залечивает свои болячки. Должен скоро вернуться и помочь нам, это большой мастер. Но мы и без него должны показывать свой хоккей, у нас есть ребята с большими амбициями, которые не играли на своём уровне какое-то время», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.