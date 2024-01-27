Нападающий «Адмирала» предположил, для чего может сыграть 50-летний Хабибулин в КХЛ

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв предположил, для чего может сыграть 50-летний вратарь Николай Хабибулин в этом сезоне КХЛ.

«Конечно, обалдел, Хабибулина я видел в детстве по телевизору и на компьютере, когда играл в НХЛ. Видимо, такая тенденция. Яромир Ягр тоже до сих пор играет, причём успешно, что-то там забивает, отдаёт. Думаю, что это сделано для того, чтобы молодёжь смотрела. Потому что Хабибулин тоже великий вратарь, у него есть чему поучиться», — сказал Берлёв в интервью Metaratings.

Хабибулин является тренером вратарей в «Торпедо». Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.