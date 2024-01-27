The Hockey Writers: кажется, Самсонов снова ловит кураж

Журналисты североамериканского издания The Hockey Writers оценили последние игры российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«Учитывая трудности Самсонова в начале сезона, игра [с „Виннипегом“] должна была укрепить уверенность в себе. Кажется, он снова ловит кураж. Если Самсонов действительно вернётся, это отличная новость для команды. С момента своего возвращения в состав 10 января у Самсонова статистика по матчам 2-1-0 и он пропустил всего четыре гола после 72 бросков. Для таких фанатов, как я, которые любят цифры, его процент отражённых бросков составляет 94,4, и это впечатляет», — сказано в статье.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья провёл 18 матчей, в которых отражал 87,5% бросков, пропуская в среднем 3,45 шайбы за игру.