Болельщики «Спартака» продемонстрировали перфоманс на матче с «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, впереди гости – 1:0.

Перед стартом игры болельщики «Спартака» разместили на трибуне масштабный перфоманс со следующим содержанием: «С тобою связан навеки я – ты жизнь и счастье, «Спартак» Москва!».

Болельщики «Спартака» продемонстрировали перфоманс на матче с «Динамо». Фото: Телеграм-канал «Спартака».

«Спасибо нашим болельщикам за отличный перформанс к дерби! Вместе – победим!» — гласит комментарий пресс-службы красно-белых в телеграм-канале.

Напомним, «Динамо», набрав 76 очков 55 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Спартак» (72) располагается на четвёртой строчке. Обе команды уже гарантировали себе участие в Кубке Гагарина – 2024.