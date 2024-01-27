19-летний игрок «Спартака» Варюшкин отметился дебютным голом в КХЛ в матче с «Динамо»

В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает московское «Динамо». Идёт третий период, счёт равный – 2:2.

На старте заключительной двадцатиминутки отличиться удалось 19-летнему российскому нападающему московского «Спартака» Егору Варюшкину, для которого эта игра стала лишь второй за карьеру в КХЛ. Ему ассистировали 18-летний Никита Сусуев и Демид Мансуров. Благодаря этой заброшенной шайбе красно-белые сравняли счёт в матче.

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Отметим, что в нынешнем сезоне МХЛ Варюшкин провёл 37 матчей, в которых совершил 40 (12+28) результативных действий при показателе полезности «+11». Всего за карьеру в МХЛ на его счету 105 игр и 50 (14+36) очков.