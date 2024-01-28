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«Я на турнире 10 кг потерял». Пётр Воробьёв поделился воспоминаниями о победе на МЧМ-1992

«Я на турнире 10 кг потерял». Пётр Воробьёв поделился воспоминаниями о победе на МЧМ-1992
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Российский тренер Пётр Воробьёв вспомнил, как сборная СССР, сменившая название на сборную СНГ по ходу турнира, под его руководством взяла золото соревнований.

«Это вообще отдельная тема. Я на этом турнире 10 килограмм потерял. Чемпионат проводился в двух городах: Фюссене и Кауфбойрене. Дорога между ними – километров 80. В один матч случилось так, что я посмотрел четыре матча. Помню, как профукали матч чехам наутро после Нового года. В автобусе я извинился перед ребятами, назвал себя виновником поражения. Перенастроил их, ноги не бежали: разбежались только к третьему периоду. Коля Хабибулин тогда не спал ночами, очень хотел выиграть», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
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