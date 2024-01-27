Дмитрий Николаев отразил 59 бросков в матче с «Динамо», показав лучший результат в карьере

24-летний российский вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев провёл невероятный матч в столичном дерби с московским «Динамо» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В прошедшей встрече Николаеву удалось отразить 59 бросков из 62, показав лучший результат в карьере. Ранее его лучшим результатом было 55 сейвов в составе санкт-петербургского СКА в плей-офф прошлого сезона в матче с ЦСКА (2:3 ОТ).

Для Николаева это была 13-я игра в нынешнем сезоне в составе «Спартака», в которых им одержано шесть побед при 90,1% отражённых бросках и коэффициенте надёжности 2,95. Всего за карьеру в КХЛ он провёл 76 игр, отразив 92,1% бросков, пропуская в среднем 2,21 шайбы за игру (статистика до встречи с «Динамо». – Прим. «Чемпионата»). Ранее красно-белые продлили контракт с вратарём до 30 апреля 2026 года.