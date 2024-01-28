Пётр Воробьёв рассказал, как принял решение начать тренерскую карьеру

75-летний российский специалист Пётр Воробьёв поделился воспоминаниями о начале своей тренерской карьеры, назвав людей, с которых он брал пример.

«Моя тренерская карьера получилась более насыщенная, чем в качестве игрока? Полностью согласен. Как игрок я не сумел ничего выиграть, а как тренер добивался результата. Начиная с молодёжной сборной и где-то до 2005 года был шикарный тренерский период. Вспоминаю локаутный сезон-2004/2005, когда мы с «Ладой» играли в финале чемпионата России с московским «Динамо». А потом у нас разогнали команду, ушло порядка 16 человек. Кстати, у Юрзинова из «Динамо» в своё время тоже много людей уходило, но не из-за проблем с финансированием, а по причине отъезда в НХЛ

У меня перед глазами были очень хорошие примеры: Тихонов и Юрзинов. Учился у них, впитывал. Сразу понял, что пойду по тренерскому пути», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: