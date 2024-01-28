Пётр Воробьёв — об Илье: выиграть два Кубка Гагарина — такое счастье выпадает не каждому

75-летний российский специалист Пётр Воробьёв поделился мнением о достижениях своих сыновей – Ильи и Алексея.

«Горжусь ли я своими сыновьями? Конечно. Илья вообще дошёл до вершины, выиграть два Кубка Гагарина – такое счастье выпадает далеко не каждому. Илья поработал главным тренером первой сборной России, что мне, например, так и не удалось сделать. Я работал помощником, но главный и помощник – это совершенно разная ответственность. Илья большой молодец.

Алексей? Лёша склонен к анализу, человек очень разбирается в технических вещах, в гаджетах, всё соображает (Алексей работает видеотренером в «СКА-Юниор». – Прим. «Чемпионата»). Парень современный, они сейчас все такие. С телефонами не расстаются (смеётся)», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: