Главный тренер «Спартак» подробно рассказал, когда в строй вернутся травмированные лидеры

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов раскрыл сроки восстановления словацкого вратаря красно-белых Патрика Рыбара, а также высказался о восстановлении других хоккеистов команды.

«По Патрику Рыбару я могу сказать, что он выбыл на срок около четырёх недель. Я не люблю говорить про травмы, просто вы меня об этом спрашиваете. Думаю, что Ваня Морозов в ближайшее время вернётся, то же самое могу сказать о Павле Порядине, но посмотрим, как будет завтра. То же самое по Максиму Цыплакову. Конечно, мы ждём этих ребят. И так же ждём, кто ещё будет отсутствовать от 10 дней до двух недель. Это Мальцев, Локтионов. Джоуи Кин выбыл на три недели, и Егор Филин с такими же сроками.

Вероятность увидеть первую тройку в матче с «Торпедо»? Идём день за днём. Ещё раз скажу, что мы не форсируем. Нам нужно, чтобы ребята были здоровыми и готовыми на все сто процентов, чтобы не было повторения травм, и чтобы они не выбывали на более длительный срок. Все нюансы мы учитываем, плюс у нас есть доктора, которые дают заключение, может играть хоккеист или нет. И только после обсуждения с докторами я принимаю решение», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.