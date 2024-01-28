«Человеку в жизни должно повезти три раза». Пётр Воробьёв поделился житейской мудростью

75-летний российский специалист Пётр Воробьёв рассказал о своём нынешнем времяпровождении, а также поделился одной житейской мудростью.

«Стараюсь не пропускать просмотр хоккейных матчей, болею за своего бывшего помощника Игоря Ефимова, который сейчас трудится в штабе «Амура». Мы с Игорем вместе работали в системе СКА. Лето по большей части провожу на даче, а зимой разрываюсь между квартирой и дачей. Привык к постоянным переездам, как-то на одном месте не сидится (смеётся). Иногда приезжаю в Санкт-Петербург, но на постоянной основе живу в Москве.

Ясное дело, что хоккей. Вот супруга рядом сидит и слушает, что я говорю (смеётся). К сожалению, но это так, сам принцип такой. Но в какой-то степени это неразрывные понятия, есть же у нас такой термин, как хоккейная семья.

Знаете, как говорят? Человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться, а всего остального он добьётся сам. Этот принцип работает. Особенно для моего окружения из хоккеистов и тренеров. Но поддержка всегда нужна. Особенно на переломе карьеры у ребят. Когда наступает момент перехода от игрока к тренеру, хотя далеко не все становятся тренерами. У всех свой путь. Кто-то, например, предпочитает бизнес», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»: