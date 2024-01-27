Чернышов: может быть, «Динамо» уже поверило, что это сто процентов наш матч

18-летний российский нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов прокомментировал поражение в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:4 Б), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Трудный матч, хороший соперник, хорошая игра с нашей стороны. Трудно говорить, из-за чего проиграли, ведь показали хорошую игру. Думаю, что завтра с чистой головой всё обсудим с тренерским штабом. Они разберут игру и нам покажут ошибки. Надеюсь, что со следующей игры мы начнём их исправлять.

На тот матч со «Спартаком» мы вышли чуть расслабленными, недонастроенными, поэтому не было такой силовой борьбы. А так у нас каждая игра «от ножа», на каждую игру даётся установка играть жёстко и по правилам.

Что произошло в третьем периоде, когда Алексей Кудашов просил команду проснуться? Хороший вопрос. Трудно сказать. Может быть, поверили, что это уже сто процентов наш матч. Думали, что спокойно доведём его до победы, а команда соперника думала по-другому и вышла заряженной на атаку и на гол. Наверное, с этим и связано наше не очень хорошее начало третьего периода и пропущенный гол.

В эпизоде с моим голом я не рассчитывал ни на какой рикошет, просто бросал по воротам и получилось так, что попал в игрока. Конечно, чувствуется очень большое доверие тренерского штаба, предоставляют большое игровое время: большинство, равные составы, ставят в звенья с большими мастерами. Этим самым нам показывают, что мы не должны бояться и не должны смотреть на возраст. Мы такие же игроки, как они, которые должны показывать то, что умеем. Спасибо большое, что идёт такое доверие», — передаёт слова Чернышова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, в нынешнем сезоне Чернышов принял участие в 27 матчах в составе «Динамо», в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-2».