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75-летний Пётр Воробьёв ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры

75-летний Пётр Воробьёв ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры
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75-летний российский специалист Пётр Воробьёв назвал причину, по которой он был бы готов возобновить свою тренерскую карьеру.

«Я бы, может, согласился, но только ради своего младшего сына, чтобы взять его себе и поставить на ноги. Последние годы я именно этим и занимался, а тренировочный процесс в большей степени доверял своим помощникам», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, тренерскую карьеру Пётр Воробьёв начал ещё в 1980 году с латвийским клубом «Призма» (ранее «Латвияс Берзс». – Прим. «Чемпионата»). Он известен по своей работе с молодёжной сборной России, ярославским «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой».

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
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