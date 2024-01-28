Все результаты игрового дня НХЛ 28 января
Поделиться
Сегодня, 28 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 14:09 0:2 Макэвой (ван Римсдайк, Заха) – 15:46 0:3 Хайнен – 16:47 0:4 Пастрняк – 18:23 0:5 ван Римсдайк (Пастрняк, Линдхольм) – 21:15 1:5 Фёрстер (Санхайм) – 35:23 2:5 Фёрстер (Кутюрье, Люкселль) – 51:24 2:6 Койл (Фредерик, ван Римсдайк) – 54:45
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40 1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44 2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07 2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24 3:2 Марчмент – 31:00 (pp) 4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24 4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp) 4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17 5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 07:55 (pp) 2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:39 (pp) 3:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 49:12 3:1 Сиссонс (Евангелиста, Смит) – 53:25 4:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 56:41
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Власик (Эклунд, Эмберсон) – 08:06 2:0 Рутта (Эклунд) – 10:42 2:1 Петерка (Козенс, Пауэр) – 14:14 2:2 Гринвей (Так, Миттельштадт) – 18:01 2:3 Так (Миттельштадт) – 21:36 2:4 Петерка (Козенс, Куинн) – 44:33 2:5 Козенс – 55:44
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Жиру) – 11:43 2:0 Чикран (Батерсон, Шабо) – 21:24 (pp) 2:1 Лафреньер (Панарин, Фокс) – 25:51 2:2 Крайдер (Зибанеджад) – 28:33 2:3 Джонс (Панарин, Трочек) – 29:12 2:4 Бродзински (Джонс, Кайлли) – 31:16 2:5 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:54 2:6 Панарин (Лафреньер) – 57:17 2:7 Какко (Бродзински, Густафссон) – 57:52
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Гуле (Мэтисон, Кофилд) – 15:53 1:1 Эллер (Пуустинен, Ракелль) – 24:05 1:2 Слафковски (Монахан, Судзуки) – 32:23 (pp) 2:2 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 50:03 3:2 Петтерссон (Ракелль, Малкин) – 62:43
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Сэмберг – 04:13 1:1 Ривз (Грегор) – 19:11 1:2 Таварес (Райлли, Марнер) – 41:54 (pp) 1:3 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 55:28 (pp) 1:4 Бенуа – 58:22 2:4 Эпплтон (Иафалло, Моррисси) – 59:48
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Хедман, Рэддиш) – 21:09 2:0 Хагель (Хедман, Пол) – 30:40 2:1 Палат (Хишир, Hatakka) – 42:49 3:1 Стэмкос (Пербикс, Кучеров) – 43:49 3:2 Братт (Хишир) – 47:19 4:2 Пойнт – 53:52 4:3 Тоффоли (Палат, Немец) – 57:22 5:3 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:21 6:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 59:06
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер, Мозер) – 14:21 1:1 Нечас (Джарвис, Бёрнс) – 27:57 (pp) 2:1 Орлов (Друри, Чатфилд) – 59:24 3:1 Фаст (Джарвис) – 59:37
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 27:56 (pp) 1:1 Хольмстрём (Пажо, Вальстрём) – 36:29 1:2 Ткачук (Барков, Монтур) – 45:59 (pp) 2:2 Палмьери (Добсон, Барзал) – 58:31 2:3 Экман-Ларссон (Родригес, Столарз) – 61:57
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 05:04 2:0 Уолман (Перрон, Зайдер) – 07:00 2:1 Барбашёв (Руа, Мартинес) – 08:02 2:2 Коттер (Мартинес, Пьетранджело) – 10:55 3:2 Велено (Зайдер, Фаббри) – 18:17 (pp) 4:2 Копп (Расмуссен) – 51:47 5:2 Ларкин (Комфер, Рэймонд) – 58:30
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 06:39 1:1 Терри (Ватрано, Гру) – 08:17 2:1 Меррилл (Цуккарелло, Мермис) – 18:37 2:2 Строум (Гудас, Хенрик) – 46:45 2:3 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 51:40
На данный момент не завершились два матча:
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Линдхольм (Шарангович, Кадри) – 35:55 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
4 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Тексье (Сиверсон) – 24:30 (sh) 0:2 Курали (Тексье, Дэнфорт) – 26:14 1:2 Бёзер (Миллер, Зутер) – 35:20 1:3 Бин (Чинахов) – 37:27 1:4 Марченко (Годро, Веренски) – 38:24 (pp) 2:4 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 41:10 (pp) 3:4 Бёзер (Хьюз, Зутер) – 43:23 (pp) 4:4 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 46:27 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 69 очками после 48 матчей.
Комментарии
- 28 января 2024
-
08:27
-
08:15
-
08:05
-
07:41
-
06:32
-
06:17
-
05:51
-
05:45
-
05:43
-
05:41
-
05:36
-
04:47
-
03:37
-
02:42
-
01:54
-
01:35
-
01:14
-
01:00
-
00:56
-
00:53
- 27 января 2024
-
23:59
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:27
-
22:00
-
21:46
-
21:29
-
21:22
-
21:18
Партнерский контент