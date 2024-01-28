Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 28 января

Все результаты игрового дня НХЛ 28 января
Комментарии

Сегодня, 28 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 14:09     0:2 Макэвой (ван Римсдайк, Заха) – 15:46     0:3 Хайнен – 16:47     0:4 Пастрняк – 18:23     0:5 ван Римсдайк (Пастрняк, Линдхольм) – 21:15     1:5 Фёрстер (Санхайм) – 35:23     2:5 Фёрстер (Кутюрье, Люкселль) – 51:24     2:6 Койл (Фредерик, ван Римсдайк) – 54:45    
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Кузнецов, Карлсон) – 09:40     1:1 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 10:44     2:1 Харли (Бенн, Стил) – 11:07     2:2 Сандин (Обе-Кюбель, ван Римсдайк) – 26:24     3:2 Марчмент – 31:00 (pp)     4:2 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 42:24     4:3 Овечкин (Оши, Кузнецов) – 58:00 (pp)     4:4 Строум (Манта, Овечкин) – 59:17     5:4 Харли (Робертсон, Дюшейн) – 63:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 07:55 (pp)     2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 31:39 (pp)     3:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 49:12     3:1 Сиссонс (Евангелиста, Смит) – 53:25     4:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 56:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Власик (Эклунд, Эмберсон) – 08:06     2:0 Рутта (Эклунд) – 10:42     2:1 Петерка (Козенс, Пауэр) – 14:14     2:2 Гринвей (Так, Миттельштадт) – 18:01     2:3 Так (Миттельштадт) – 21:36     2:4 Петерка (Козенс, Куинн) – 44:33     2:5 Козенс – 55:44    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ткачук (Жиру) – 11:43     2:0 Чикран (Батерсон, Шабо) – 21:24 (pp)     2:1 Лафреньер (Панарин, Фокс) – 25:51     2:2 Крайдер (Зибанеджад) – 28:33     2:3 Джонс (Панарин, Трочек) – 29:12     2:4 Бродзински (Джонс, Кайлли) – 31:16     2:5 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:54     2:6 Панарин (Лафреньер) – 57:17     2:7 Какко (Бродзински, Густафссон) – 57:52    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Гуле (Мэтисон, Кофилд) – 15:53     1:1 Эллер (Пуустинен, Ракелль) – 24:05     1:2 Слафковски (Монахан, Судзуки) – 32:23 (pp)     2:2 Гюнцель (Кросби, Петтерссон) – 50:03     3:2 Петтерссон (Ракелль, Малкин) – 62:43    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Сэмберг – 04:13     1:1 Ривз (Грегор) – 19:11     1:2 Таварес (Райлли, Марнер) – 41:54 (pp)     1:3 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 55:28 (pp)     1:4 Бенуа – 58:22     2:4 Эпплтон (Иафалло, Моррисси) – 59:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Хедман, Рэддиш) – 21:09     2:0 Хагель (Хедман, Пол) – 30:40     2:1 Палат (Хишир, Hatakka) – 42:49     3:1 Стэмкос (Пербикс, Кучеров) – 43:49     3:2 Братт (Хишир) – 47:19     4:2 Пойнт – 53:52     4:3 Тоффоли (Палат, Немец) – 57:22     5:3 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 58:21     6:3 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 59:06    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер, Мозер) – 14:21     1:1 Нечас (Джарвис, Бёрнс) – 27:57 (pp)     2:1 Орлов (Друри, Чатфилд) – 59:24     3:1 Фаст (Джарвис) – 59:37    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 27:56 (pp)     1:1 Хольмстрём (Пажо, Вальстрём) – 36:29     1:2 Ткачук (Барков, Монтур) – 45:59 (pp)     2:2 Палмьери (Добсон, Барзал) – 58:31     2:3 Экман-Ларссон (Родригес, Столарз) – 61:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 05:04     2:0 Уолман (Перрон, Зайдер) – 07:00     2:1 Барбашёв (Руа, Мартинес) – 08:02     2:2 Коттер (Мартинес, Пьетранджело) – 10:55     3:2 Велено (Зайдер, Фаббри) – 18:17 (pp)     4:2 Копп (Расмуссен) – 51:47     5:2 Ларкин (Комфер, Рэймонд) – 58:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 06:39     1:1 Терри (Ватрано, Гру) – 08:17     2:1 Меррилл (Цуккарелло, Мермис) – 18:37     2:2 Строум (Гудас, Хенрик) – 46:45     2:3 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 51:40    

На данный момент не завершились два матча:

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
1 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Линдхольм (Шарангович, Кадри) – 35:55 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
4 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Тексье (Сиверсон) – 24:30 (sh)     0:2 Курали (Тексье, Дэнфорт) – 26:14     1:2 Бёзер (Миллер, Зутер) – 35:20     1:3 Бин (Чинахов) – 37:27     1:4 Марченко (Годро, Веренски) – 38:24 (pp)     2:4 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 41:10 (pp)     3:4 Бёзер (Хьюз, Зутер) – 43:23 (pp)     4:4 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 46:27 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 71 очком после 49 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 69 очками после 48 матчей.

Материалы по теме
Панарин оправдывает восхищение американцев! Уничтожил «Оттаву», набрав три очка
Панарин оправдывает восхищение американцев! Уничтожил «Оттаву», набрав три очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android