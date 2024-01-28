Коннор Макдэвид вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ, вытеснив оттуда Панарина

Сегодня, 28 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился по ходу матча четырьмя очками, записав в свой актив три результативные передачи и одну заброшенную шайбу.

Благодаря своей результативности канадец сумел войти в пятёрку лучших бомбардиров лиги в нынешнем сезоне, вытеснив оттуда российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Макдэвид расположился на пятом месте, в его активе 67 (20+47) очков, у Панарина — 66 (30+36), он находится на шестой строчке.

Лучшим бомбардиром текущего сезона регулярки является российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 85 (32+53) очков.