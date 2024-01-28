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Бриндамор — о выступлении Орлова с «Аризоной»: это была его лучшая игра за «Каролину»

Бриндамор — о выступлении Орлова с «Аризоной»: это была его лучшая игра за «Каролину»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор похвалил защитника Дмитрия Орлова за игру в матче с «Аризоной» (3:1). Россиянин стал автором победного гола за 36 секунд до конца матча.

«Ему тяжело, потому что он привык играть гораздо большую роль и проводить больше времени на площадке. Но сила нашей команды — это оборона, и трудно найти для него минуты в нападении, к которым он привык. Однако его ценность всё так же высока. Сегодня он проявил себя в самый нужный момент. Это была его лучшая игра в составе «Харрикейнз». Он сделал всё, что было нужно, отлично играл в защите, а затем организовал момент и завершил его победным голом. Надеюсь, это поможет ему сгладить углы и почувствовать удовлетворение от своей игры», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

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