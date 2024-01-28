Капризов вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы в матче с «Анахаймом» (2:3). Этот гол стал для россиянина 133-м в 245-м матче за «Уайлд».

Таким образом, Капризов вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории франшизы «Миннесоты». Россиянин обошёл Джейсона Цукера, на счету которого 132 гола за «Миннесоту».

Третье место занимает Зак Паризе, забивший 199 голов в 558 матчах. Второе место в истории франшизы «Миннесоты» по голам занимает Микко Койву, забросивший 205 шайб в 1028 матчах. Первое место по голам в истории франшизы занимает словацкий форвард Мариан Габорик с 219 голами в 502 матчах.

В текущем сезоне на счету Капризова 45 (19+26) очков в 42 матчах.