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Капризов вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Капризов вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы в матче с «Анахаймом» (2:3). Этот гол стал для россиянина 133-м в 245-м матче за «Уайлд».

Таким образом, Капризов вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории франшизы «Миннесоты». Россиянин обошёл Джейсона Цукера, на счету которого 132 гола за «Миннесоту».

Третье место занимает Зак Паризе, забивший 199 голов в 558 матчах. Второе место в истории франшизы «Миннесоты» по голам занимает Микко Койву, забросивший 205 шайб в 1028 матчах. Первое место по голам в истории франшизы занимает словацкий форвард Мариан Габорик с 219 голами в 502 матчах.

В текущем сезоне на счету Капризова 45 (19+26) очков в 42 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Капризов (Цуккарелло, Бродин) – 06:39     1:1 Терри (Ватрано, Гру) – 08:17     2:1 Меррилл (Цуккарелло, Мермис) – 18:37     2:2 Строум (Гудас, Хенрик) – 46:45     2:3 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 51:40    
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