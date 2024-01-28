22-летний защитник «Сан-Хосе» Мухамадуллин — 58-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ

Российский защитник Шакир Мухамадуллин провёл дебютный матч в НХЛ. Воспитанник уфимцев провёл свой первый матч в лиге за «Сан-Хосе Шаркс» во встрече с «Баффало» (2:5).

22-летний защитник стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. В дебютном матче в НХЛ Мухамадуллин провёл на площадке 19 минут и 21 секунду. Россиянин отметился тремя бросками по воротам и одним силовым приёмом, завершив матч с нейтральным показателем полезности. 22-летний Мухамадуллин в этом сезоне принял участие в 39 матчах за «Барракуду», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях.

Напомним, в начале сезона североамериканский портал The Hockey Writers представил разбивку Национальной хоккейной лиги по странам. Представители России заняли четвёртое место, имея чуть больше 5% представителей.