«Слово Ильича. Баллоны на асфальте». Мальцев поздравил Петра Воробьёва с 75-летием

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев поздравил опытнейшего тренера Петра Воробьёва с 75-летием и вспомнил историю из совместной работы со специалистом. Форвард и тренер вместе работали в команде ВХЛ «СКА-Нева».

«75 лет Петру Ильичу Воробьеву. Все знают, насколько легендарен этот тренер, и та «СКА-Нева», в которой мы с нашей бригадой начинали на взрослом уровне, была его последней командой как главного. Школа мощная, но Петра Ильича мы все любим, он нас, кажется, тоже.

Летом в Питере для клубов Вышки проходит турнир имени Шилова. В игре за первое место мы играли с «Динамо Спб» – главным противником. Перед игрой Ильич говорит: если проиграете будут баллоны на асфальте. Мы проиграли, и баллоны были. Решил её выложить, так как название родилось. «Слово Ильича. Баллоны на асфальте». С праздником, Тренер! Спасибо за школу», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, тренерскую карьеру Пётр Воробьёв начал ещё в 1980 году с латвийским клубом «Призма» (ранее «Латвияс Берзс». – Прим. «Чемпионата»). Он известен по своей работе с молодёжной сборной России, ярославским «Локомотивом» и тольяттинской «Ладой».