«Трактор» одержал яркую волевую победу над «Авангардом», отыгравшись с 0:3 на выезде

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей – 5:4.
Уже к середине первого периода хозяева вели с крупным счётом после трёх заброшенных шайб в исполнении Владимира Ткачёва, Томаша Юрчо и Дамира Шарипзянова. Однако до конца первой двадцатиминутки гости сумели сократить отставание до минимума после голов Сергея Калинина и Александра Рыкова. Во втором периоде хоккеисты «Трактора» ещё два раза поразили ворота «Авангарда» и вышли вперёд в счёте, перевернув ход встречи, — отличились Никита Сошников и Виталий Кравцов. Однако в самом старте третьего периода Рид Буше сделал счёт 4:4.
Ключевым же в этой игре стал невероятный лакросс-гол в исполнении 23-летнего российского нападающего «Трактора» Максима Шабанова, принёсшего победу в матче челябинскому клубу.
- 28 января 2024
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