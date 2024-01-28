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«Трактор» одержал яркую волевую победу над «Авангардом», отыгравшись с 0:3 на выезде

«Трактор» одержал яркую волевую победу над «Авангардом», отыгравшись с 0:3 на выезде
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей – 5:4.

Уже к середине первого периода хозяева вели с крупным счётом после трёх заброшенных шайб в исполнении Владимира Ткачёва, Томаша Юрчо и Дамира Шарипзянова. Однако до конца первой двадцатиминутки гости сумели сократить отставание до минимума после голов Сергея Калинина и Александра Рыкова. Во втором периоде хоккеисты «Трактора» ещё два раза поразили ворота «Авангарда» и вышли вперёд в счёте, перевернув ход встречи, — отличились Никита Сошников и Виталий Кравцов. Однако в самом старте третьего периода Рид Буше сделал счёт 4:4.

Ключевым же в этой игре стал невероятный лакросс-гол в исполнении 23-летнего российского нападающего «Трактора» Максима Шабанова, принёсшего победу в матче челябинскому клубу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5)     2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4)     3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4)     3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)     3:3 Сошников (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 24:37 (5x4)     3:4 Кравцов (Антипин, Дер-Аргучинцев) – 29:31 (5x5)     4:4 Буше (Чистяков) – 40:30 (5x5)     4:5 Шабанов (Ткачёв) – 46:49 (6x5)    
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