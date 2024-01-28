Александр Шаров рассказал, чего не хватило «Салавату Юлаеву» для победы над «Адмиралом»

28-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал результат выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:5 ОТ).

«Интересный матч для болельщиков с обилием голевых моментов и шайб. Наверное, не хватило хладнокровия, решать свои моменты. Можно было доводить матч до победы в основное время. В овертайме одна ошибка.

Могло ли сказаться раннее начало матча по уфимскому времени? Не думаю, что это сильно влияет. 12 часов – не так рано, дело точно не в этом.

Виктор Козлов сказал, что мы заработали одно очко, а не потеряли? Игра была непростая, соглашусь. Могли заработать больше, но одно очко – тоже результат. Завтра будем выходить играть на победу», — приводит слова Шарова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Шаров принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 43 (15+28) результативными действиями при показателе полезности «+31».