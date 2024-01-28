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Журналистка The Hockey News: «Вашингтону» не хватает по-настоящему топового плеймейкера

Журналистка The Hockey News: «Вашингтону» не хватает по-настоящему топового плеймейкера
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Журналистка The Hockey News Сэмми Силбер объяснила кризис в результатах «Вашингтон Кэпиталз», который проиграл все четыре матча прошедшей выездной серии.

«Прошедшая четырёхматчевая выездная серия «Кэпиталз» показывает, что команда обладает потенциалом, который может стать решающим в сезоне, а результат этих встреч не доказывает ничего.

Нападение — самая большая проблема как при игре в равных составах, так и при силовой игре. Алекс Овечкин испытывает трудности, Евгений Кузнецов не может найти стабильности, а команде не хватает настоящего, топового плеймейкера в центральной оси.

Разумеется, это не все проблемы. Видно, что в силовой борьбе команда не сбалансирована, хоккеисты обороны оставляют желать лучше в своей игре. Команда не может сохранять свою игру на протяжении всего матча, что накладывает серьёзный отпечаток на конечный результат», — гласит заметка Силбер.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз», набрав 51 очко в 47 матчах, занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Отставание от зоны плей-офф составляет пять очков.

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