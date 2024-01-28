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А. Заварухин – о победе над «Авангардом»: начало игры проспали, думал взять тайм-аут

А. Заварухин – о победе над «Авангардом»: начало игры проспали, думал взять тайм-аут
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Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (5:4), в котором его подопечные уступали со счётом 0:3.

«Начало игры проспали. Хоть и первая смена была хорошая, но пропустили три гола. Молодцы, что не бросили играть. Забили классные шайбы, действовали до конца. Ребята молодцы. Самое главное, что сегодня мы взяли два очка.

Как удалось «разбудить» команду? Всё стандартно. Думал взять тайм-аут, но не стал этого делать. Ребята собрались, вовремя забили голы. Дальше мы контролировали игру, создавали хорошие моменты. Обе команды давали друг другу играть. Не скажу, что в первом периоде мы проигрывали и надо было что-то менять. Сегодня утром не катались, возможно, поэтому начало игры с нашей стороны получилось скомканным.

Соперник стал обескуражен при счёте 4:3 в нашу пользу? У нас моменты были при 0:1, 0:2 и при 0:3. Мы просто не забили. Может быть, соперник немного дрогнул, когда мы стали забивать красивые голы. Мы старались играть в свой хоккей, который нам приносит результат», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Трактор», набрав 70 очков в 57 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (79) – на второй строчке.

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