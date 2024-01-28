Кравец – о поражении «Авангарда»: сами себя загоняем, потом достаём какие-то жилы…

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ от челябинского «Трактора» (4:5). В этой игре его подопечные упустили преимущество, ведя 3:0.

«Сегодня радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать…Сами себя загоняем, потом достаём какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч. Впереди – здорово, всё-таки четыре гола забили, но очень расстроил этот последний пятый гол в наши ворота. Такое случается, это хоккей. Да, уступили, но в целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять. Надо анализировать, готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.