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«Приятно забить при болельщиках, с которыми многое прошёл». Калинин – о голе «Авангарду»

«Приятно забить при болельщиках, с которыми многое прошёл». Калинин – о голе «Авангарду»
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32-летний российский нападающий челябинского «Трактора» Сергей Калинин высказался о победе в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (5:4).

«Не знаю, почему получаются такие нервные матчи в последнее время. Прекрасно знали, что «Авангард» дома при отличных болельщиках пойдёт вперёд, но пропустили быстрые голы. Тут нам нет оправдания, они доминировали первые десять минут. Хорошо, что довольно быстро ответили, а со второго периода уже начали играть в свой хоккей.

36 матчей без голов? По-разному переживал. Конечно, неприятный момент, но такое случается с любым спортсменом. Ребята поддерживали меня. Да, забил в Омске снова, на глазах родителей. Приятно это сделать на глазах у болельщиков, с которыми вместе многое прошли», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Калинин выступал в составе «Авангарда» с 2009 по 2015 год. В нынешнем сезоне он провёл 53 матча в составе «Трактора», в которых отметился 17 (3+14) результативными действиями при показателе полезности «-3».

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