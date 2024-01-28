«Да я сломаюсь, если такое сделаю». Форвард «Трактора» оценил лакросс-гол Шабанова

32-летний российский нападающий челябинского «Трактора» Сергей Калинин оценил гол своего одноклубника и коллеги по амплуа Максима Шабанова в лакросс-стиле в ворота омского «Авангарда» (5:4) в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ, который принёс его команде победу в матче.

«Лакросс-гол Шабанова? Шикарно. Все обалдели на стадионе, включая нашу лавку. Здорово забил. Лакросс от Калинина? Да я сломаюсь, если такое сделаю», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, для Шабанова этот гол стал 22-м в 56-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 47 (22+25) результативных действий при показателе полезности «+9».