Фёдор Канарейкин назвал факторы, влияющие на низкую результативность Овечкина

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о причинах низкой результативность 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«В карьере любого хоккеиста бывают моменты, когда хорошие серии чередуются с застоем. Здесь, наверное, много факторов, которые влияют на игру: повышенное внимание общественности, близость рекорда, возраст и т.д. Но будем надеяться, что этот тяжелый период для Александра прошел. Тем более мелкие травмы с возрастом начинают вылезать. Главное – избежать больших проблем со здоровьем. Верим в Александра, в его стойкость, русский характер и большущий талант», — приводит слова Канарейкина Metaratings.

Напомним, минувшей ночью Овечкин в матче с «Далласом» (4:5 ОТ) отметился голом и результативной передачей. Всего в 44 матчах нынешнего сезона на счету Александра 31 (9+22) очко при показателе полезности «-17».