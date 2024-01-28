«Абсолютно недоволен. Не знаю, что с ним случилось». Кривокрасов – об игре Сушко

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прошёлся по персоналиям после поражения в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4).

«Игра Ивана Климовича? Иван не играет в первом большинстве, он играет во втором. Я не могу оценить его игру в большинстве, они выходят в основном на 30-35 секунд. Практически в большинстве не играют. Они доигрывают последние секунды. Если бы Иван играл в первой бригаде, я бы мог что-то спрашивать с него. Но когда он выходит на 20 секунд – что он может сделать за 20 секунд? Мы даже выходим с двумя защитниками на второе большинство. Винить в этом кого-то я не вижу смысла. Парень молодой, с него спрос есть, но не такой, как с лидеров. Они играют больше, с них спрос есть. Иван в четвёртом звене.

Насколько доволен действиями Сушко? Абсолютно недоволен. Если бы он играл хотя бы на 50% так, как играл в прошлом году, вопросов бы не было. Я не знаю, что с ним случилось в этом году. Ему нужно покопаться в себе. Думаю, у него лучше спросить, чем у меня.

Почему не играет Красоткин? Антон сейчас долечивается, у него были проблемы со спиной. Думаю, следующий матч он уже сыграет. Но не могу загадывать, не могу говорить за него. Надеюсь на его скорое выздоровление, чтобы он уже стал нам помогать», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, в нынешнем сезоне Сушко принял участие в 43 матчах за «Сибирь», отметившись лишь двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-5».