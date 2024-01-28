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Болельщики спели «Седую ночь» на 15-тысячном стадионе минского «Динамо» после матча КХЛ

Болельщики спели «Седую ночь» на 15-тысячном стадионе минского «Динамо» после матча КХЛ
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Болельщики, присутствовавшие на «Минск-Арене» на матче регулярного чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью» (4:1), после окончания встречи исполнили популярную песню «Седая ночь» Юрия Шатунова.

Отметим, что на прошедшей игре был аншлаг – присутствовало более 15 тысяч зрителей. Заполняемость арены в воскресный вечер в Минске составила 99% (15 086 зрителей из 15 266 возможных).

ВИДЕО.

Напомним, минское «Динамо», набрав 57 очков в 56 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Дмитрия Квартальнова отправятся на выезд в Череповец, где встретятся с местной «Северсталью». Игра пройдёт 31 января, в среду. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузнецов (Коробов) – 14:03 (4x5)     2:0 Пышкайло (Липский) – 41:27 (5x5)     3:0 Пышкайло (Бориков) – 47:54 (5x5)     3:1 Андреофф (Бек, Бутузов) – 52:42 (5x3)     4:1 Кёрран – 53:56 (en)    
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