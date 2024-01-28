Бучневич отличился в третьем матче кряду, поразив ворота «Лос-Анджелеса»

В Сент-Луисе (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт второй период, хозяева ведут– 3:2.

На шестой минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Блюз» Павлу Бучневичу, реализовавшему численное преимущество на льду с передач Скотта Перуновича и Джордана Кайру. Этот гол позволил «Сент-Луису» сравнять счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Бучневич забрасывает уже в трёх играх кряду – ранее он оформил дубль с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) и отличился голом с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Всего в нынешнем сезоне на его счету 38 (17+21) результативных действий в 46 матчах при показателе полезности «+8».