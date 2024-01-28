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Бучневич отличился в третьем матче кряду, поразив ворота «Лос-Анджелеса»

Бучневич отличился в третьем матче кряду, поразив ворота «Лос-Анджелеса»
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В Сент-Луисе (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». Идёт второй период, хозяева ведут– 3:2.

На шестой минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Блюз» Павлу Бучневичу, реализовавшему численное преимущество на льду с передач Скотта Перуновича и Джордана Кайру. Этот гол позволил «Сент-Луису» сравнять счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Бучневич забрасывает уже в трёх играх кряду – ранее он оформил дубль с «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) и отличился голом с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Всего в нынешнем сезоне на его счету 38 (17+21) результативных действий в 46 матчах при показателе полезности «+8».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Перерыв
3 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06     1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51     1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh)     2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp)     3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07     3:3 Дано (Мур) – 38:44    
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