«Весь период отбивал перед собой». Журналист — об игре Тарасова в 1-м периоде с «Сиэтлом»

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн критически высказался об игре российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Даниила Тарасова в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты.

После первой 20-минутки «Сиэтл» впереди 3:0, дубль оформил нападающий Джордан Эберле, оба раза реализовав большинство.

«Ещё один гол в большинстве. 3:0. Тарасов отбивает перед собой весь период, а Эберле этим пользуется», — написал Портцлайн в социальных сетях.

Отметим, что свою первую шайбу в этом матче Эберле забросил после удаления российского форварда «жакетов» Дмитрия Воронкова.

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, Тарасов сыграл девять матчей, в которых отражал в среднем 88,2% бросков за игру при коэффициенте надёжности 3,86.