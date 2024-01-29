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«Весь период отбивал перед собой». Журналист — об игре Тарасова в 1-м периоде с «Сиэтлом»

«Весь период отбивал перед собой». Журналист — об игре Тарасова в 1-м периоде с «Сиэтлом»
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Журналист The Athletic Аарон Портцлайн критически высказался об игре российского голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Даниила Тарасова в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты.

После первой 20-минутки «Сиэтл» впереди 3:0, дубль оформил нападающий Джордан Эберле, оба раза реализовав большинство.

«Ещё один гол в большинстве. 3:0. Тарасов отбивает перед собой весь период, а Эберле этим пользуется», — написал Портцлайн в социальных сетях.

Отметим, что свою первую шайбу в этом матче Эберле забросил после удаления российского форварда «жакетов» Дмитрия Воронкова.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
3 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)    

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, Тарасов сыграл девять матчей, в которых отражал в среднем 88,2% бросков за игру при коэффициенте надёжности 3,86.

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