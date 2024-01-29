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Эберле — первый игрок в истории «Сиэтла», забросивший две шайбы в большинстве в одной игре

Эберле — первый игрок в истории «Сиэтла», забросивший две шайбы в большинстве в одной игре
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент стартовал третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев. Дубль в этой встрече на счету нападающего Джордана Эберле, дважды реализовавшего большинство в первом периоде.

Таким образом, Эберле стал первым игроком в истории самого молодого клуба лиги, который смог забросить более одной шайбы в большинстве в одном матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12    

Отметим, что также в этом матче 33-летний канадец сделал результативную передачу на Джареда Макканна.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Джордана Эберле, с учётом этой игры, 28 (9+19) очков в 45 матчах.

Также в НХЛ Эберле выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Эдмонтон Ойлерз».

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