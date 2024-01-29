Чинахов — третий игрок «Коламбуса» в нынешнем сезоне по среднему количеству очков за матч

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

Обе шайбы гостей в этом матче на счету российского нападающего Егора Чинахова.

На данный момент, по итогам этой игры, Чинахов имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Лучше в составе «Блю Джекетс» только у двух игроков — защитника Зака Веренски (0,75) и нападающего Джонни Годро (0,63).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо.

«Коламбус» потерпел второе поражение подряд, остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».