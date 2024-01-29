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Чинахов — третий игрок «Коламбуса» в нынешнем сезоне по среднему количеству очков за матч

Чинахов — третий игрок «Коламбуса» в нынешнем сезоне по среднему количеству очков за матч
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В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

Обе шайбы гостей в этом матче на счету российского нападающего Егора Чинахова.

На данный момент, по итогам этой игры, Чинахов имеет показатель 0,61 очка в среднем за матч в нынешнем сезоне. Лучше в составе «Блю Джекетс» только у двух игроков — защитника Зака Веренски (0,75) и нападающего Джонни Годро (0,63).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 22-летнего россиянина 24 (14+10) очка в 38 матчах за клуб из Огайо.

«Коламбус» потерпел второе поражение подряд, остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12     3:2 Чинахов – 55:58     4:2 Танев – 59:47    
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