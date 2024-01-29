Вратарь «Металлурга» пропустил гол после броска хоккеиста «Амура» из средней зоны
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу хабаровчан.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
5 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Джонсон) – 02:03 (5x5) 1:1 Капустин – 10:45 (5x5) 1:2 Гололобов (Канцеров, Паливко) – 13:35 (5x5) 2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 14:01 (5x5) 3:2 Барулин (Шевченко, Дрозг) – 22:58 (5x5) 4:2 Панюков (Хохлачёв, Шевченко) – 26:24 (5x4) 4:3 Михайлис – 26:32 (5x5) 4:4 Гребёнкин – 27:15 (5x5) 5:4 Шевченко (Капустин, Дрозг) – 29:54 (5x5)
В середине второго периода «Амур» забил курьёзный гол. Форвард хабаровского клуба Кирилл Капустин нанёс бросок от борта из средней зоны. Шайба отрикошетила от защитника «Металлурга» Данила Гололобова и, немного изменив траекторию, юркнула в ворота магнитогорцев. Вратарь «Металлурга» Александр Смолин не смог укротить шайбу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что 20-летний голкипер «Металлурга» Смолин проводит лишь свой второй матч в КХЛ.
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