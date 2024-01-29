«Магнитка» не пропустит «Авангард», «Трактор» начнёт плей-офф дома. Расклады Востока КХЛ

Регулярка КХЛ движется к завершению, до начала плей-офф – ровно месяц. На прошлой неделе мы прикидывали расклады в Западной конференции, теперь очередь Востока. Какие есть интриги и как они разрешатся?

Кто займёт первое место на Востоке?

1. «Металлург», 58 игр, 82 очка

Оставшиеся матчи: «Амур» (г), «Авангард» (д), «Адмирал» (д), «Динамо» М (д), «Ак Барс» (г), «Авангард» (г), «Ак Барс» (д), «Амур» (д), «Витязь» (д), «Авангард» (д)

Ожидаемое количество очков: 92-94

У действующего лидера Востока и всей КХЛ заканчивается дальневосточный выезд, после которого «Магнитку» ждёт весьма приятный календарь с большим количеством домашних игр. При этом игры с «Амуром» и «Витязем» будут сменять встречи с «Ак Барсом» и «Авангардом», а с омичами магнитогорцам вообще предстоит сыграть трижды за февраль. Вполне вероятно, что в этих встречах и определится победитель конференции, а то и обладатель Кубка Континента.

2. «Авангард», 56 игр, 79 очков

Оставшиеся матчи: «Барыс» (г), «Металлург» (г), СКА (д), «Спартак» (д), «Сибирь» (д), «Салават Юлаев» (г), «Автомобилист» (г), «Металлург» (д), «Автомобилист» (д), «Лада» (д), «Трактор» (г), «Металлург» (г)

Ожидаемое количество очков: 92-94

«Авангард» на прошлой неделе провёл сначала едва ли не лучший матч в сезоне с «Ак Барсом», а затем легко отдал большое преимущество на своём льду во встрече с «Трактором» при ужасной игре обороны и вратарей. Ну и какой омский клуб настоящий? При этом в отсутствии стабильности «ястребов» упрекнуть трудно, иначе они бы не шли на первом месте во всей лиге по потерянным очкам и не штамповали победные серии. Но от этой команды всегда можно ждать необъяснимого провала. Сколько их будет на финише регулярки? Неизвестно, но вряд ли «Авангард» выпадет из борьбы за лидерство на Востоке и, скорее всего, на равных будет биться с «Магниткой» до последнего тура.

«Салават Юлаев» Фото: vk.com/hcsalavat

3. «Салават Юлаев», 56 игр, 75 очков

Оставшиеся матчи: «Адмирал» (г), «Лада» (д), СКА (д), ЦСКА (д), «Ак Барс» (д), «Авангард» (д), СКА (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г), «Адмирал» (д), «Сибирь» (д), «Северсталь» (д)

Ожидаемое количество очков: 88-90

У уфимцев приятный финиш регулярки – домашняя серия с командами, которые будут уже не мотивированы. Но до этого на отрезке с 4 по 19 февраля «Салавату» предстоит семь матчей подряд с топ-соперниками! Отличный тест для юлаевцев перед плей-офф, однако вряд ли с таким календарём у них получится включиться в битву за корону Востока. По крайней мере, рвать жилы ради этого «Салават» не будет точно.

Прогноз: «Металлург» и «Авангард» устроят в феврале заключительный этап гонки за лидерство в конференции, и уральцы в итоге закончат первыми. Возможно, с фотофинишем – то есть обойдут омичей по дополнительным показателям. «Салават» достойно пройдёт испытание календарём, но останется третьим на Востоке.

Кто войдёт в топ-4 Востока?

Очень плотно располагаются команды с четвёртой по седьмую позиции, имея при этом разное количество сыгранных матчей. Конечно, у «Трактора», «Лады», «Автомобилиста» и «Ак Барса» есть желание начать плей-офф на домашней арене, а кроме того, есть возможность гарантированно уйти от встречи в первом раунде с самыми стабильными командами регулярки от Востока «Магниткой» и «Авангардом».

4. «Трактор», 57 игр, 70 очков

Оставшиеся матчи: «Автомобилист» (д), «Ак Барс» (д), «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Витязь» (д), «Авангард» (д), «Амур» (д)

Ожидаемое количество очков: 83-85

У «Трактора» на финише будут матчи с «Ак Барсом» и «Авангардом», но в целом по соперникам календарь у челябинцев благоприятный. Правда, предстоит поездка на Дальний Восток, которая всё ещё остаётся серьёзным испытанием для любой команды. Но свои очки и победы «Трактор» должен забирать, Челябинск – фаворит в борьбе за позицию в топ-4.

5. «Лада», 58 игр, 70 очков

Оставшиеся матчи: «Нефтехимик» (г), «Салават Юлаев» (г), «Нефтехимик» (д), «Амур» (д), СКА (г), «Куньлунь» (г), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Торпедо» (г)

Ожидаемое количество очков: 80-82

У «Лады» из 10 матчей в конце сезона только два пройдут на домашней арене, и это может стать проблемой для тольяттинцев в плане набора очков. Но есть ощущение, что в целом «Лада» не будет кровь из носу пытаться забраться повыше. Клуб-дебютант уже фактически обеспечил себе плей-офф (выполнив задачу на сезон), а силы, очевидно, лучше приберечь на кубковые игры. Хотя если Подъяпольский поставит на поток такие матчи, как вчера, то «Ладе» будет проще забирать победы при минимуме атакующих усилий.

6. «Автомобилист», 58 игр, 70 очков

Оставшиеся матчи: «Трактор» (г), «Спартак» (г), ЦСКА (г), «Динамо» М (г), «Динамо» М (д), «Авангард» (д), ХК «Сочи» (д), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Локомотив» (д)

Ожидаемое количество очков: 82-84

«Автомобилисту» предстоят московское турне, две встречи с «Авангардом», домашняя игра с «Локомотивом» — в общем, не самый простой календарь. С другой стороны, это вовсе не значит, что уральцев ждёт какой-то спад. Николай Заварухин, пожалуй, уже пережил самый тяжёлый отрезок в регулярке, сейчас у него нормальный контакт с командой, которая на домашней площадке может обыграть кого угодно.

7. «Ак Барс», 56 игр, 68 очков

Оставшиеся матчи: «Сибирь» (г), «Трактор» (г), «Сибирь» (д), «Трактор» (д), «Салават Юлаев» (г), «Нефтехимик» (д), «Металлург» (д), «Спартак» (г), «Металлург» (г), «Локомотив» (д), «Амур» (д), «Адмирал» (д)

Ожидаемое количество очков: 82-84

Казанцы к финишу сезона понемногу приходят в себя, хоть игра «Ак Барса» далека от идеала, а на звёздных лидеров команды больно смотреть, но в последнее время хотя бы есть стабильный набор очков и победы. До старта плей-офф «Ак Барс» наверняка постарается подняться повыше, чтобы избежать «зелёного дерби» или встречи с «Магниткой» в первом раунде, к тому же казанцы сыграли меньше всех матчей среди конкурентов и по потерянным обходят их всех уже сейчас.

Прогноз: «Трактор» останется на четвёртом месте и на домашней площадке начнёт плей-офф с «Ак Барсом». «Автомобилист» будет шестым, «Лада» финиширует на седьмой позиции.

Кто последним выйдет в плей-офф на Востоке?

«Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур» — по-прежнему претенденты на последнее кубковое место в конференции. Вот только, глядя на результаты команд в последнее время, складывается ощущение, что плей-офф им не особо-то и нужен.

«Нефтехимик» Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

8. «Нефтехимик», 58 игр, 57 очков

Оставшиеся матчи: «Лада» (д), «Лада» (г), «Сибирь» (д), «Торпедо» (г), «Ак Барс» (г), «Сибирь» (г), «Северсталь» (г), «Динамо» Мн (г), «Локомотив» (д), ХК «Сочи» (г)

Ожидаемое количество очков: 67-69

«Нефтехимик» — фаворит в битве за плей-офф. Всё-таки нижнекамцы выглядят как-то посолиднее, пособраннее конкурентов, хотя тоже теряют немало очков. Однако на финише у «волков» вполне благоприятный календарь, который должен помочь им не только сохранить, но и приумножить отрыв от «Сибири» и «Амура».

9. «Сибирь», 57 игр, 53 очка

Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (д), «Амур» (д), «Ак Барс» (г), «Локомотив» (г), «Нефтехимик» (г), «Авангард» (г), «Нефтехимик» (д), «Лада» (д), ЦСКА (г), «Салават Юлаев» (г), «Барыс» (г)

Ожидаемое количество очков: 61-63

Январь складывается для несчастной «Сибири» просто ужасно. Сначала лига сняла четыре очка с клуба, а ведь «снеговики» шли на восьмом месте и даже имели запас, а потом команда попросту бросила играть. Как иначе объяснить безвольные поражения в Череповце и Минске, после которых Сергей Кривокрасов не постеснялся вынести сор из избы?

Календарь на февраль у «Сибири» тоже непростой: две игры с «Ак Барсом», поездки в Ярославль, Омск, Москву. Словом, вернуть новосибирцев в зону плей-офф способно только чудо, хотя тут даже гипотетическое возвращение четырёх баллов после апелляции, скорее всего, не поможет.

10. «Амур», 56 игр, 53 очка

Оставшиеся матчи: «Металлург» (д), «Сибирь» (г), «Барыс» (г), «Барыс» (г), «Лада» (г), «Трактор» (д), «Трактор» (д), «Барыс» (д), «Барыс» (д), «Металлург» (г), «Ак Барс» (г), «Трактор» (г)

Ожидаемое количество очков: 63-65

У «Амура» девять поражений подряд – это всё, что нужно знать о борьбе хабаровчан за плей-офф. С другой стороны, «тигры» по потерянным очкам идут вровень с «Нефтехимиком», а это значит, что всё по-прежнему в их руках. При этом до конца регулярки «тиграм» ещё предстоит аж четыре игры с «Барысом», будет разборка с «Сибирью», домашние игры с «Трактором». Но, кажется, «Амур» не в том состоянии, чтобы по щелчку собраться на концовку и начать великий путь в плей-офф.

Прогноз: «Нефтехимик» сохранит восьмую строчку, «Амур» займёт девятое место, а 10-е место «Сибири» запустит процесс кадровых решений в руководстве клуба.

Предполагаемые пары первого раунда плей-офф

«Металлург» — «Нефтехимик»

«Авангард» — «Лада»

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

«Трактор» — «Ак Барс».