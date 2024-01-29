Мартемьянов — о 7:6 с «Металлургом»: не помню таких матчей в своей карьере

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил победу в сверхрезультативном матче с «Металлургом» (7:6) и отметил плохую игру подопечных в обороне. Благодаря этой победе «Амур» прервал девятиматчевую серию поражений.

«Не помню таких матчей в своей карьере. Шарик налево, шарик направо. Благодарен команде, что лихо сыграли в атаке, но в обороне сыграли никак. Шесть пропущенных голов — очень много. Сегодня обороны практически не было. После девяти поражений нам нужна была любая победа, но желательно не такая валидольная. Надеюсь, ситуация сдвинется с места», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче. Теперь хабаровский клуб отделяют лишь два очка до зоны плей-офф.