Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Athletic назвал Тарасенко главным активом «Оттавы» перед дедлайном НХЛ

Журналист The Athletic назвал Тарасенко главным активом «Оттавы» перед дедлайном НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Ян Мендес порассуждал о вариантах развития событий в карьере 32-летнего российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко перед приближающимся сроком окончания переходов в НХЛ.

«Ранее на этой неделе генеральный менеджер «Сенаторз» Стив Стейос признался, что ему предстоит разговор с Тарасенко о его будущем в команде. Это должно было произойти в любом случае, так как по окончании сезона Владимир выходит на рынок неограниченно свободных агентов.

Загвоздка здесь заключается в том, что Тарасенко сам управляет своей судьбой благодаря включённому в контракт пункту о запрете на обмен без его согласия. Если Владимир захочет заработать крупное соглашение предстоящим летом, то он окажется в более сильной команде перед плей-офф, чтобы попробовать повысить свою ценность, продемонстрировав хорошую игру», — гласит заметка Мендеса.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 43 матчах за «Оттаву», в которых отметился 32 (13+19) результативными действиями при показателе полезности «+13». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.

Материалы по теме
Бучневич повторил достижение Владимира Тарасенко за «Сент-Луис Блюз»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android