Журналист The Athletic назвал Тарасенко главным активом «Оттавы» перед дедлайном НХЛ

Журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Ян Мендес порассуждал о вариантах развития событий в карьере 32-летнего российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко перед приближающимся сроком окончания переходов в НХЛ.

«Ранее на этой неделе генеральный менеджер «Сенаторз» Стив Стейос признался, что ему предстоит разговор с Тарасенко о его будущем в команде. Это должно было произойти в любом случае, так как по окончании сезона Владимир выходит на рынок неограниченно свободных агентов.

Загвоздка здесь заключается в том, что Тарасенко сам управляет своей судьбой благодаря включённому в контракт пункту о запрете на обмен без его согласия. Если Владимир захочет заработать крупное соглашение предстоящим летом, то он окажется в более сильной команде перед плей-офф, чтобы попробовать повысить свою ценность, продемонстрировав хорошую игру», — гласит заметка Мендеса.

Напомним, в нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 43 матчах за «Оттаву», в которых отметился 32 (13+19) результативными действиями при показателе полезности «+13». Перед началом сезона-2023/2024 он заключил однолетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн.