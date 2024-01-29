«Я считаю, что достоин играть в НХЛ». Чешский игрок «Коламбуса» недоволен переводом в АХЛ

20-летний чешский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Давид Иржичек выразил недовольство решением клуба отправить его в фарм-клуб АХЛ, назвав свои выступления хорошими на уровне НХЛ.

«Я показывал хорошую игру в НХЛ. Я достоин этого. Считаю, что мне следует играть в НХЛ. Я вижу, как парни, которые были со мной на драфте, получают шансы даже в большинстве. Они проводят массу времени на льду именно в НХЛ. Это разные команды, разные ситуации, но я могу сравнивать. Я просто хочу иметь такие же возможности.

В руководстве мне сказали, что последнее моё выступление было недостаточно хорошим. Я ответил, что так не думаю, но это их мнение. После этого я выбыл из состава. Вот уже целый месяц меня не покидает ощущение, будто я не буду играть», — приводит слова Иржичека The Athletic.

Отметим, что в нынешнем сезоне Иржичек принял участие в 36 матчах в составе «Коламбуса», в которых отметился лишь одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами с показателем полезности «-1». Свой последний матч в НХЛ он провёл 10 января с «Виннипег Джетс» (0:5). В 2022 году «Коламбус» задрафтовал игрока в первом раунде под шестым номером.